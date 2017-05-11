Сборная России продолжила победную серию на чемпионате мира по хоккею с шайбой

11 мая в четвёртом матче группового этапа попала под раздачу команда Дании (3:0).

Да, российская сборная имела заметное преимущество во встрече, но всё решилось только во втором периоде. Открыл счёт Богдан Киселевич на 35 минуте 36 секунде, а Сергей Плотников отличился на 35 минуте 54 секунде. Не прошло и минуты – дал о себе знать Никита Гусев (36:46). За минуту с лишним, по сути, наши хоккеисты вырвали заветные три очка из цепких клюшек датчан.

РАСПИСАНИЕ ИГР

5 мая 2017, пятница

17.15, группа «А» Швеция 1:2 Б РОССИЯ

17.15, группа «Б», Финляндия 3:2 Беларусь

21.15, группа «А», США 1:2 Германия

21.15, группа «Б», Чехия 1:4 Канада

6 мая 2017, суббота

13.15, группа «А», Латвия 3:0 Дания

13.15, группа «Б», Швейцария 5:4Б Словения

17.15, группа «А» Словакия 3:2 Италия

17.15, группа «Б», Беларусь 1:6 Чехия

21.15, группа «А» Германия 2:7 Швеция

21.15, группа «Б», Норвегия 3:2 Франция

7 мая 2017, воскресенье

13.15, группа «А» Италия 1:10 РОССИЯ

13.15, группа «Б», Словения 2:7 Канада

17.15, группа «А», США 7:2 Дания

17.15, группа «Б», Финляндия 1:5 Франция

21.15, группа «А», Латвия 3:1 Словакия

21.15, группа «Б», Норвегия 0:3 Швейцария

8 мая 2017, понедельник

17.15, группа «А» Германия 3:6 РОССИЯ

17.15, группа «Б», Беларусь 0:6 Канада

21.15, группа «А», США 4:3 Швеция

21.15, группа «Б», Финляндия 3:4 Б Чехия

9 мая 2017, вторник

17.15, группа «А» Италия 1:2 Латвия

17.15, группа «Б», Словения 1:5 Норвегия

21.15, группа «А» Словакия 3:4Б Дания

21.15, группа «Б», Швейцария 3:4Б Франция

10 мая 2017, среда

17.15, группа «А», США 3:0 Италия

17.15, группа «Б», Швейцария 3:0 Беларусь

21.15, группа «А» Словакия 2:3Б Германия

21.15, группа «Б», Финляндия 5:2 Словения

11 мая 2017, четверг

17.15, группа «А», РОССИЯ 3:0 Дания

17.15, группа «Б», Чехия 1:0 ОТ Норвегия

21.15, группа «А» Швеция -:- Латвия

21.15, группа «Б», Канада -:- Франция

12 мая 2017, пятница

17.15, группа «А» Швеция -:- Италия

17.15, группа «Б», Чехия -:- Словения

21.15, группа «А» Дания -:- Германия

21.15, группа «Б», Франция -:- Беларусь

13 мая 2017, суббота

13.15, группа «А», Латвия -:- США

13.15, группа «Б», Норвегия -:- Финляндия

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Словакия

17.15, группа «Б», Словения -:- Беларусь

21.15, группа «А» Италия -:- Германия

21.15, группа «Б», Канада -:- Швейцария

14 мая 2017, воскресенье

17.15, группа «А» Словакия -:- США

17.15, группа «Б», Франция -:- Чехия

21.15, группа «А» Дания -:- Швеция

21.15, группа «Б», Швейцария -:- Финляндия

15 мая 2017, понедельник

17.15, группа «А» Дания -:- Италия

17.15, группа «Б», Канада -:- Норвегия

21.15, группа «А», РОССИЯ -:- Латвия

21.15, группа «Б», Франция -:- Словения

16 мая 2017, вторник

13.15, группа «А» Швеция -:- Словакия

13.15, группа «Б», Беларусь -:- Норвегия

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- США

17.15, группа «Б», Чехия -:- Швейцария

21.15, группа «А» Германия -:- Латвия

21.15, группа «Б», Канада -:- Финляндия

18 мая 2017, четверг

17.15, четвертьфинал -:-

17.15, четвертьфинал -:-

21.15, четвертьфинал -:-

21.15, четвертьфинал -:-

20 мая 2017, суббота

16.15, полуфинал -:-

20.15, полуфинал -:-

21 мая 2017, воскресенье

17.15, матч за третье место -:-

21.45, ФИНАЛ -:-

Указанное время начала матчей — московское.

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