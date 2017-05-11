Сборная России продолжила победную серию на чемпионате мира по хоккею с шайбой

11 мая в четвёртом матче группового этапа попала под раздачу команда Дании (3:0).
Да, российская сборная имела заметное преимущество во встрече, но всё решилось только во втором периоде. Открыл счёт Богдан Киселевич на 35 минуте 36 секунде, а Сергей Плотников отличился на 35 минуте 54 секунде. Не прошло и минуты – дал о себе знать Никита Гусев (36:46). За минуту с лишним, по сути, наши хоккеисты вырвали заветные три очка из цепких клюшек датчан.
РАСПИСАНИЕ ИГР
5 мая 2017, пятница
17.15, группа «А» Швеция 1:2 Б РОССИЯ
17.15, группа «Б», Финляндия 3:2 Беларусь
21.15, группа «А», США 1:2 Германия
21.15, группа «Б», Чехия 1:4 Канада
6 мая 2017, суббота
13.15, группа «А», Латвия 3:0 Дания
13.15, группа «Б», Швейцария 5:4Б Словения
17.15, группа «А» Словакия 3:2 Италия
17.15, группа «Б», Беларусь 1:6 Чехия
21.15, группа «А» Германия 2:7 Швеция
21.15, группа «Б», Норвегия 3:2 Франция
7 мая 2017, воскресенье
13.15, группа «А» Италия 1:10 РОССИЯ
13.15, группа «Б», Словения 2:7 Канада
17.15, группа «А», США 7:2 Дания
17.15, группа «Б», Финляндия 1:5 Франция
21.15, группа «А», Латвия 3:1 Словакия
21.15, группа «Б», Норвегия 0:3 Швейцария
8 мая 2017, понедельник
17.15, группа «А» Германия 3:6 РОССИЯ
17.15, группа «Б», Беларусь 0:6 Канада
21.15, группа «А», США 4:3 Швеция
21.15, группа «Б», Финляндия 3:4 Б Чехия
9 мая 2017, вторник
17.15, группа «А» Италия 1:2 Латвия
17.15, группа «Б», Словения 1:5 Норвегия
21.15, группа «А» Словакия 3:4Б Дания
21.15, группа «Б», Швейцария 3:4Б Франция
10 мая 2017, среда
17.15, группа «А», США 3:0 Италия
17.15, группа «Б», Швейцария 3:0 Беларусь
21.15, группа «А» Словакия 2:3Б Германия
21.15, группа «Б», Финляндия 5:2 Словения
11 мая 2017, четверг
17.15, группа «А», РОССИЯ 3:0 Дания
17.15, группа «Б», Чехия 1:0 ОТ Норвегия
21.15, группа «А» Швеция -:- Латвия
21.15, группа «Б», Канада -:- Франция
12 мая 2017, пятница
17.15, группа «А» Швеция -:- Италия
17.15, группа «Б», Чехия -:- Словения
21.15, группа «А» Дания -:- Германия
21.15, группа «Б», Франция -:- Беларусь
13 мая 2017, суббота
13.15, группа «А», Латвия -:- США
13.15, группа «Б», Норвегия -:- Финляндия
17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Словакия
17.15, группа «Б», Словения -:- Беларусь
21.15, группа «А» Италия -:- Германия
21.15, группа «Б», Канада -:- Швейцария
14 мая 2017, воскресенье
17.15, группа «А» Словакия -:- США
17.15, группа «Б», Франция -:- Чехия
21.15, группа «А» Дания -:- Швеция
21.15, группа «Б», Швейцария -:- Финляндия
15 мая 2017, понедельник
17.15, группа «А» Дания -:- Италия
17.15, группа «Б», Канада -:- Норвегия
21.15, группа «А», РОССИЯ -:- Латвия
21.15, группа «Б», Франция -:- Словения
16 мая 2017, вторник
13.15, группа «А» Швеция -:- Словакия
13.15, группа «Б», Беларусь -:- Норвегия
17.15, группа «А», РОССИЯ -:- США
17.15, группа «Б», Чехия -:- Швейцария
21.15, группа «А» Германия -:- Латвия
21.15, группа «Б», Канада -:- Финляндия
18 мая 2017, четверг
17.15, четвертьфинал -:-
17.15, четвертьфинал -:-
21.15, четвертьфинал -:-
21.15, четвертьфинал -:-
20 мая 2017, суббота
16.15, полуфинал -:-
20.15, полуфинал -:-
21 мая 2017, воскресенье
17.15, матч за третье место -:-
21.45, ФИНАЛ -:-
Указанное время начала матчей — московское.
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