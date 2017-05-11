Сборная России продолжила победную серию на чемпионате мира по хоккею с шайбой

11.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

11 мая в четвёртом матче группового этапа попала под раздачу команда Дании (3:0).

Да, российская сборная имела заметное преимущество во встрече, но всё решилось только во втором периоде. Открыл счёт Богдан Киселевич на 35 минуте 36 секунде, а Сергей Плотников отличился на 35 минуте 54 секунде. Не прошло и минуты – дал о себе знать Никита Гусев (36:46). За минуту с лишним, по сути, наши хоккеисты вырвали заветные три очка из цепких клюшек датчан.

РАСПИСАНИЕ ИГР

5 мая 2017, пятница

17.15, группа «А» Швеция   1:2 Б   РОССИЯ

17.15, группа «Б», Финляндия   3:2   Беларусь

21.15, группа «А», США   1:2   Германия

21.15, группа «Б», Чехия   1:4   Канада

 

6 мая 2017, суббота

13.15, группа «А», Латвия   3:0   Дания

13.15, группа «Б», Швейцария   5:4Б   Словения

17.15, группа «А» Словакия   3:2   Италия

17.15, группа «Б», Беларусь   1:6   Чехия

21.15, группа «А» Германия   2:7    Швеция

21.15, группа «Б», Норвегия    3:2   Франция

 

7 мая 2017, воскресенье

13.15, группа «А» Италия   1:10   РОССИЯ

13.15, группа «Б», Словения   2:7   Канада

17.15, группа «А», США  7:2   Дания

17.15, группа «Б», Финляндия   1:5   Франция

21.15, группа «А», Латвия   3:1   Словакия

21.15, группа «Б», Норвегия   0:3   Швейцария

 

8 мая 2017, понедельник

17.15, группа «А» Германия   3:6   РОССИЯ

17.15, группа «Б», Беларусь   0:6   Канада

21.15, группа «А», США   4:3   Швеция

21.15, группа «Б», Финляндия   3:4 Б   Чехия

 

9 мая 2017, вторник

17.15, группа «А» Италия   1:2   Латвия

17.15, группа «Б», Словения   1:5   Норвегия

21.15, группа «А» Словакия   3:4Б   Дания

21.15, группа «Б», Швейцария   3:4Б   Франция

 

10 мая 2017, среда

17.15, группа «А», США   3:0   Италия

17.15, группа «Б», Швейцария    3:0   Беларусь

21.15, группа «А» Словакия   2:3Б   Германия

21.15, группа «Б», Финляндия   5:2   Словения

 

11 мая 2017, четверг

17.15, группа «А», РОССИЯ  3:0  Дания

17.15, группа «Б», Чехия 1:0 ОТ Норвегия

21.15, группа «А» Швеция -:- Латвия

21.15, группа «Б», Канада -:- Франция

 

12 мая 2017, пятница

17.15, группа «А» Швеция -:- Италия

17.15, группа «Б», Чехия -:- Словения

21.15, группа «А» Дания -:- Германия

21.15, группа «Б», Франция -:- Беларусь

 

13 мая 2017, суббота

13.15, группа «А», Латвия -:- США

13.15, группа «Б», Норвегия -:- Финляндия

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Словакия

17.15, группа «Б», Словения -:- Беларусь

21.15, группа «А» Италия -:- Германия

21.15, группа «Б», Канада -:- Швейцария

 

14 мая 2017, воскресенье

17.15, группа «А» Словакия -:- США

17.15, группа «Б», Франция -:- Чехия

21.15, группа «А» Дания -:- Швеция

21.15, группа «Б», Швейцария -:- Финляндия

 

15 мая 2017, понедельник

17.15, группа «А» Дания -:- Италия

17.15, группа «Б», Канада -:- Норвегия

21.15, группа «А», РОССИЯ -:- Латвия

21.15, группа «Б», Франция -:- Словения

 

16 мая 2017, вторник

13.15, группа «А» Швеция -:- Словакия

13.15, группа «Б», Беларусь -:- Норвегия

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- США

17.15, группа «Б», Чехия -:- Швейцария

21.15, группа «А» Германия -:- Латвия

21.15, группа «Б», Канада -:- Финляндия

 

18 мая 2017, четверг

17.15, четвертьфинал -:-

17.15, четвертьфинал -:-

21.15, четвертьфинал -:-

21.15, четвертьфинал -:-

 

20 мая 2017, суббота

16.15, полуфинал -:-

20.15, полуфинал -:-

 

21 мая 2017, воскресенье

17.15, матч за третье место -:-

 

21.45, ФИНАЛ -:-

  

Указанное время начала матчей — московское.

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