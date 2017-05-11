В Абакане, на Первомайской площади, в День Победы прошёл финал республиканского конкурса «Синий платочек». Организатором первого народного караоке выступил телеканал РТС при поддержке министерства культуры Хакасии.

Более 500 жителей Хакасии приняли участие в отборе, в финал же вышли 35 чтецов и вокалистов из разных уголков республики. Вместе с исполнителями всеми любимые песни военных лет (их тексты выводились на экраны) пели и зрители, присутствовавшие на Первомайской площади, — так конкурс стал народным караоке. Концерт в прямом эфире транслировал канал РТС.

Первый блин не вышел комом — исполнительское мастерство было на хорошем уровне. Кроме того, чувствовалась крепкая рука талантливого режиссёра. Совместные номера объединяли разные населённые пункты и разные поколения. «Катюшу», к примеру, пели девочки из Абакана, Саяногорска, сёл Бирикчуль и Зелёное.

Стихи о войне читали самый младший участник концерта Родион Гапончик, налегавший на букву «р», потому что недавно научился ее выговаривать, и Артур Петрушин, который «не был на войне, родился в 35-м» — это строки из его пронзительного авторского произведения.

Зрители увидели жестовую песню «Журавли» в исполнении Никиты Тихонова. Ведущая концерта, автор телевизионного проекта РТС «Возвращение» Анна Ахпашева вручила потомкам своего однофамильца Митрофана Ахпашева наградные документы деда и прадеда. Открытием конкурса стала Анастасия Себелева из деревни Кобяково Орджоникидзевского района с песней «Выйду ночью в поле с конём». У девушки завидные вокальные данные.

Сделать выступление более ярким исполнителям помогали творческие коллективы Хакасии — солдатский хор, хор «Каданс», ансамбль «Звоны» и другие.

— Мне нравится, что дети читают стихи о войне. Нравится, что есть в программе жестовое пение. Номера разные, люди выступают разные. Но поют прочувствованно, и песня их объединяет. Да и конкурс придуман удачно, — поделилась своим мнением зрительница Елена Травкина.

Стоит отметить, что большинство исполнителей на сцене — новички. К примеру, бурильщик из села Солнечное Пётр Шадрин в конкурсе патриотической песни Усть-Абаканского района уже четыре года занимает первое место.

— У меня дедушка воевал, дядя. Оба были ранены, дядя с фронта без ноги пришёл, — рассказал Пётр.

Принять участие в народном караоке на Первомайской площади пришли люди разных возрастов. Песне «Тёмная ночь» активнее подпевали представители старшего поколения, «Кукушке» Виктора Цоя — молодые. И все дружно пели «Катюшу». К вечеру температура воздуха упала, но холод не разогнал зрителей, а заставил активнее маршировать под «Три танкиста» и плясать под «Смуглянку».

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