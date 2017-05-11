В Абакане мужчина, толкающий ВАЗ в темноте, показался полицейским подозрительным

Сотрудники росгвардии решили проверить документы, оказалось неисправный ВАЗ и вовсе угнан. Злоумышленник во всём сознался.

В Абакане сотрудники вневедомственной охраны заметили на улице Чертыгашева, как мужчина толкает ВАЗ-2105. автолюбитель показался полицейским подозрительным, поэтому они решили проверить документы на машину. Мужчина путался в показаниях и выглядел взволнованным.

При осмотре автомобиля сотрудники росгвардии обнаружили следы взлома замка. После этого задержанный сознался в угоне авто. Позже абаканец 1991 года рождения написал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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