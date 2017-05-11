В Абакане привели в порядок дамбы

11.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Откосы Северной, Восточной и Южной дамбы очищены от сухой древесно-кустарниковой растительности и мусора.

 

 

Работы провели специалисты Управления инженерных защит. Древесные остатки утилизированы на полигоне ТБО, вывезено порядка 30 грузовиков мусора.

-  Очищать дамбы  необходимо  во избежание возгорания.  К сожалению, несознательные граждане бросают мусор из проезжающих машин, - пояснил исполняющий обязанности министра природных ресурсов  Хакасии Алексей Сиорпас.

 На дамбах также отремонтированы водопропускные сооружения. Все они находятся в рабочем состоянии, сообщили в минприродресурсе республики. Чтобы   сооружения  обращали на себя внимание, их покрасили красным. В районе «Орбита» на дамбе ведется круглосуточное наблюдение, работает обходчик.  Паводковая ситуация в Хакасии  спокойная. Уровень воды в реках намного меньше критического.  В республике, тем не менее, создается дополнительный аварийный запас скального грунта.

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