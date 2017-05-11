В Абакане сотни людей под дождём учились боксу, кроссфиту и тяжёлой атлетике

11.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В зоне отдыха состоялся спортивный праздник под открытым небом. Представители различных направлений продемонстрировали свой вид спорта и разыграли среди активных зрителей призы.

Сегодня вечером площадь перед спорткомплексом "Абакан" превратилась в территорию спорта. Различные клубы и секции представили свои направления и разыграли среди активных зрителей абонементы на посещения занятий и различные полезные призы и сувениры. Люди, гулявшие в Зоне отдыха, подходили к импровизированной сцене, болели за спортсменов и, несмотря на дождь, сами участвовали в конкурсах и мастер-классах.

Прохожие научились боксировать, узнали основные движения в кикбоксинге, посмотрели, что такое кроссфит. Парни активно участвовали в конкурсе,где нужно было дольше всех продержать за специальную рукоять блины весом 34 килограмма. Желающих оказалось много,ведь призы за первые три места — абонементы на посещение тренажёрного зала. Но больше всех зрителей удивил 8 летний Матвей, он продержал снаряд минуту тридцать — дольше всех претендентов. Вес школьнику, конечно, дали поменьше, но его уверенность и невозмутимость покорила всех собравшихся. А победителями стали парни, занимающиеся скалолазанием. Была среди участниц и девушка. Она профессионально занимается кикбоксингом, но долго удерживать вес не смогла.

Зрители отметили, что спортивный праздник удался. Они получили массу положительных эмоций и узнали много полезной информации.

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