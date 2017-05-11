В малом селе Хакасии открыт памятник участникам войны

Накануне Дня Победы в аале Печень Аскизского района открыт памятник участникам Великой Отечественной войны.

На гранитных плитах выбито 66 фамилий жителей аала, ушедших на фронт в годы войны. Ранее такого памятника в населённом пункте никогда не было. Памятник построен на средства, собранные местными жителями. Для родственников участников войны, жителей муниципального образования открытие памятника стало большим событием. На мероприятии присутствовало от 200 до 250 человек: официальные лица, родственники участников войны и жители муниципального образования. Право снятия белого полотнища с мемориальных плит было предоставлено Сагалакову Андрею Николаевичу. Он единственный, ныне здравствующий участник войны, уходивший на фронт из аала Печень. По завершении официальной части родственники собрались за общим поминальным столом, сообщили в мобилизационном комитете при правительстве РХ.

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