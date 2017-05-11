В Хакасии 40 больниц и поликлиник подключат к Интернету

11.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В правительстве Хакасии рассмотрели вопросы развития связи в регионе. Заседание рабочей группы провела исполняющая обязанности Руководителя Аппарата Правительства Республики Хакасия – заместителя Главы Республики Хакасия Лариса Карамчакова.

В республике будет реализован проект по подключению медицинских организаций и филиалов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Определены 40 медицинских организаций и их структурных подразделений в 32 населенных пунктах республики, для которых необходимо обеспечить широкополосный доступ в сеть Интернет c пропускной способностью канала не менее 10 Мбит/сек. В связи с этим операторам связи рекомендовано провести мероприятия по обследованию и определению технической возможности, стоимости и технологиях организации подключения медицинских учреждений, сообщается на портале правительства РХ.

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