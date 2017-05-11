В Хакасии оштрафованы большегрузы-нарушители

За вред, нанесенный автомобилями республиканским трассам, взыскано 232 018 рублей.

На дорогах регионального и межмуниципального значения Хакасии ежедневно дежурят пункты весового контроля. Специалисты проверяют транспортные средства, выполняющие перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В результате проверок выявлено 13 фактов превышения нормативных параметров полной массы и осевых нагрузок. Большегрузы-нарушители оштрафованы. Как сообщили в пресс-службе минтранса Хакасии, получить специальное разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов можно по адресу: г. Абакан, ул. Вяткина, 3, кабинет 201.

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