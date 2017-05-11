В Хакасии уничтожили молоко и рыбу без ветеринарных документов

11.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сотрудники управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области сняли с реализации потенциально опасную продукцию.

 

 

 В местах несанкционированной торговли обнаружено шесть литров молока коровьего и  пять килограммов  речной рыбы (карась) без ветеринарных  документов, подтверждающих  безопасность продуктов. Продукция  снята с реализации продавцами и уничтожена. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе управления.

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