В Хакасии уничтожили молоко и рыбу без ветеринарных документов

Сотрудники управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области сняли с реализации потенциально опасную продукцию.

В местах несанкционированной торговли обнаружено шесть литров молока коровьего и пять килограммов речной рыбы (карась) без ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продуктов. Продукция снята с реализации продавцами и уничтожена. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе управления.

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