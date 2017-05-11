Великие. Бессмертные

9 Мая жители и гости республиканской столицы плечом к плечу строем прошествовали от спорткомплекса «Абакан» до Вечного огня в парке Победы. Их сплотили радость Великой Победы, гордость за подвиг предков и память о них.

С самого утра к стойкам регистрации в «Бессмертный полк» не пробиться. Длинные змейки очереди тянулись от входа в спорткомплекс до фонтана, а это несколько десятков метров. Каждый участник акции стремился записать своего деда в ряды «Бессмертного полка». Всего в торжественном шествии, а оно в Абакане прошло в пятый раз, приняли участие более 11 тысяч человек.

Предприниматель Владимир Калинин и его дочь, первоклассница Юлия, встали в строй впервые. Началось всё с того, что Владимир заинтересовался родословной, стал собирать информацию о прадедах. Один из них — Георгий Катцин, уроженец Красноярского края, воевал в 1944 — 1945 годах на Украинском фронте, был награждён орденом Славы. Эти сведения Владимир нашёл на сайте в Интернете, а вот фотография прадеда — из семейного архива.

Члены семьи Кубецких-Величко приехали из Черногорска и Кемерова в Абакан, чтобы отметить 9 Мая. «Бессмертный полк» и семейная история объединили три поколения. В руках детей и внуков копии советского флага и транспаранты с фотографиями родных.

— Это командир стрелкового взвода Георгий Артюхов, — рассказывает Альбина Величко. — До мобилизации работал пимокатом в деревне. Он погиб в 1945 году в Венгрии, посмертно награждён орденом Отечественной войны первой степени. С нами в «Бессмертном полку» ещё один прадед — Егор Величко и дед — Николай Кубецкий.

Очевидно, каждый из пришедших готов был с нами, корреспондентами, поделиться рассказами о своих родственниках-фронтовиках. Но время марша приближалось. И вот уже координатор акции «Бессмертный полк» Всеволод Пименов призывает всех посмотреть на прекрасное небо с облаками, не таящими никакой опасности.

— А в годы войны наши предки, которые сегодня смотрят на нас с транспарантов, не могли без тревоги взглянуть на небо, откуда в любой момент могли сбросить бомбы фашистские лётчики, — сказал он. — Каждый солдат — герой. А мы — потомки великих людей, отстоявших мир.

Раздаётся команда военного комиссара Абакана Сергея Егеря: «Шагом Победы, шагом Славы, шагом Памяти марш!» И колонна под звуки духового оркестра двинулась по главному проспекту. В этом строю и маленький Дамир Ултургашев. Он нёс портреты прадеда Гурия Побызакова, потерявшего на войне ногу, и ещё одного родственника, полного кавалера ордена Славы Михаила Побызакова. Мама уже рассказала Дамиру о героизме предков. Рядом с Ултургашевыми гости Хакасии, участники фестиваля «Ынырхас чоллары» («Дорогами дружбы»). Подростки из разных уголков России, присоединившиеся к грандиозному шествию, конечно же, тоже знают, какой ценой завоёвана Победа. И пока герои войны живы в нашей памяти, они бессмертны.

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