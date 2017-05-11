Ветераны войны Хакасии получают поздравления-треугольники от жителей Абакана

11.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

9 мая «Почта России» организовала праздничную полевую почту в абаканском парке Победы, сообщили в пресс-службе регионального управления.

 

 

 

В стилизованном под военные годы отделении связи работники почты предлагали горожанам бесплатно написать письма на крафт-бумаге химическим карандашом и тушью, и помогали правильно подписать и сложить конверт в форме фронтового треугольника. Абаканцы семьями вставали в очередь, чтобы отправить поздравления по почте. Более 300 треугольных конвертов с поздравлениями от земляков почтальоны в течение нескольких дней доставят ветеранам Хакасии, а 30 конвертов найдут своих адресатов по России.

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