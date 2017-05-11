Жители Хакасии могут обращаться на «горячую линию» в Госжилинспекцию

Консультацию по вопросам ненормированного температурного режима по телефонам «Горячей линии» у специалистов государственной жилищной на 10 мая инспекции получили пять абаканцев.

Вопросы решены в короткие сроки совместно с управляющими организациями, сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, кроме традиционных «горячих линий», в инспекции каждую неделю проводятся личные приемы граждан. Получить консультацию по актуальным вопросам в сфере ЖКХ можно не только у инспекторов юридического, экономического и технического отделов, но и у руководителя надзорного ведомства и его заместителя. Помимо этого, в ежедневном режиме ведется прием обращений. Принести заявление можно лично по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 18, кабинет 109, а также отправить по почте: 655017, г. Абакан, а/я 60.

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