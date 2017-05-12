13 мая на «Чёрном кольце» пройдёт 1-й этап открытого чемпионата Хакасии по автомобильному кроссу

Соревнования состоятся в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В день традиционных майских заездов лучшие пилоты Хакасии и всей Сибири – внуки и правнуки павших за Родину – выйдут на старт кроссовой трассы в память о водителях военных лет, мастерах своего дела. И сразятся под мирным небом в мастерстве спортивном, с соперниками – без врагов.

Наряду со сборной республики, участие в чемпионате примет расширенный состав команды Красноярского края. В связи с отменой краевых соревнований сезона 2017 заезды на «Чёрном кольце» примут статус и неофициального первенства среди пилотов Красноярья. К ответственным состязаниям Федерация автоспорта Хакасии готовится со всей серьёзностью: уже завершена подготовка трассы, утверждён состав судейской коллегии, закрытый парк на днях примет первых гостей. И как всегда, сибирских гонщиков ждёт самая горячая поддержка наших зрителей.

Программа гоночного дня:

09.00 – 10.30 Регистрация участников;

10.00 – 11.00 Свободная тренировка;

11.00 – 12.00 Контрольные заезды;

12.00 – 12.15 Открытие соревнований;

12.20 – 16.00 Финальные заезды;

16.00 – 16.30 Награждение, закрытие соревнований.

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