Дмитрий Киселев рассказал о своем разбитом лице

Генеральный директор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев рассказал, при каких обстоятельствах он разбил лицо. Ранее он появился на презентации книги главы парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь» с заметными ссадинами и царапинами на лице.

По его словам, он упал во время отдыха на даче в Коктебеле, сообщают «Вести.Ru».

«Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — рассказал Киселев.

Он пошутил, что «временная смена имиджа отражает его позицию», а также добавил, что женщинам нравятся мужчины со шрамами.

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