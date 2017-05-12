«Это победа»: адвокат Соколовского прокомментировал его приговор

Адвокат видеоблогера Руслана Соколовского Алексей Бушмаков, представляющий правозащитную группу "Агора", прокомментировалвынесенный своему подзащитному условный приговор в виде трех с половиной лет условного лишения свободы. По мнению юриста, это стало победой «в современных российских реалиях».

фото: Наталия Губернаторова

Бушмаков отметил, что, несмотря на это, защита все равно считает приговор «незаконным и необоснованным и будет обжаловать его в Свердловском областном суде в апелляционном порядке».

При этом, по словам Бушмакова, дело Соколовского на данный момент является «главным политическим делом современной России», так как сейчас в стране «любая дискуссия на тему религии, на тему власти, президента считается преступной, и поэтому людей преследуют за высказывание из взглядов и убеждений».

«С точки зрения Европейской конвенции о правах человека, — продолжил Бушмаков, — очевидны нарушения, которые правоохранительные органы и суд допустили в этом уголовном деле. Защита просто обязана обратиться в ЕСПЧ с жалобой на такие действия суда и следствия, и одна из таких жалоб уже находится в Страсбурге. Она подана на несправедливое заключение под стражу Соколовского. Поскольку приговор состоялся обвинительный, на Соколовского лягут все ограничения, которые предусмотрены за деятельность, связанную якобы с экстремизмом. Это и включение в так называемый экстремистский список, и блокировка банковских счетов, это ограничение движения денежных средств по счетам, невозможность свободного передвижения, различные запреты, связанные с государственной службой, созданием некоммерческих организаций и фондов».

Напомним, что, согласно тексту приговора, Соколовский оскорбил чувства верующих, в частности, сравнением Иисуса Христа с «персонажами бестиария японской мифологии» (т. е. покемонами), зомби и, кроме прочего, выражением своего лица.

Также юноше поставили в вину то, что своими роликами он якобы пытался заработать славу и деньги, критикуя патриарха Кирилла не только как частное лицо, но и как лидера РПЦ.

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