Lenovo подготовила альтернативу Xiaomi Mi Band 2 — фитнес-трекер Smart Band HW01

На мероприятии в Индии компания Lenovo презентовала фитнес-браслет Smart Band HW01, который претендует на роль опасного конкурента для трекера Mi Band 2 от Xiaomi. Новинка ориентирована на тот же ценовой диапазон, что и Mi Band второго поколения, и даже обладает схожей с ним функциональностью. Однако детище специалистов Lenovo выделяется на фоне продукции конкурентов особым уровнем стойкости к внешним условиям и может предложить ряд дополнительных опций, которые отсутствовали в упомянутом Mi Band.

Носимый на запястье гаджет Lenovo Smart Band HW01 представляет собой защищённый от пыли и влаги по стандарту IP65 браслет, который не боится экстремальных условий и агрессивной среды. Гаджет успешно завершил все этапы тестирования, в ходе которых трекер на протяжении 128 часов подвергался воздействиям извне при температуре +70 °С, а также проходил испытания при −20 °С. Проверка на ударопрочность фитнес-трекера показала, что при падении с высоты 1,2 м внутренние компоненты устройства не пострадают от удара и гаджет продолжит исправное функционирование.

Lenovo Smart Band HW01 получил 0,91-дюймовый OLED-дисплей для визуализации сведений об уровне физической активности пользователя, о пройденном им расстоянии и сожжённых калориях, о частоте его сердечного ритма, о качестве сна и другой привычной для такого класса электроники информации.

Активированный в настройках Smart Band HW01 спортивный режим позволит следить системе за сердцебиением и автоматически вести учёт на основе показаний, которые будут сниматься каждые 15 минут. Уведомлением успешного замера станет характерная вибрация гаджета на руке. В режиме Anti-Sleep с помощью той же вибрации браслет примется будить пользователя, если тот начинает погружаться в сон в неподобающее для его графика время суток. Такое решение может не просто помочь, а даже спасти жизнь в случаях, когда владелец Lenovo Smart Band HW01 начинает засыпать за рулём или во время рабочего процесса.

Синхронизация Lenovo Smart Band HW01 со смартфоном происходит по Bluetooth. Поддерживается как мобильная продукция под управлением Android 4.4 и выше, так и гаджеты на базе iOS 7+. Браслет умеет подавать сигналы о входящих звонках, полученных сообщениях и оповещениях. На одном заряде Smart Band HW01 продержится до пяти дней благодаря аккумуляторной батарее ёмкостью 85 мА·ч.

Модель Lenovo Smart Band HW01 уже доступна для заказа в Индии и в скором времени обещает появиться на других рынках. Стоимость фитнес-трекера, предлагаемого только в чёрном цвете и комплектующегося силиконовым ремешком с металлической застёжкой, составляет около $31.

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