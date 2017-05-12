Минтруд о налоге на бездетность: мы готовим другие предложения

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство относится отрицательно к инициативе введения налога на бездетность, передает ТАСС.

«Отрицательно, конечно же. У нас другие предложения, мы готовим», — сказал он.

Топилин уточнил, что предложение Минтруда направлено на меры, стимулирующие рождаемость.

«Прорабатываем предложения, но они связаны с поддержкой населения, с поддержкой рождения, а ни в коем случае не с наказанием», — отметил министр.

Ранее глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил Владимиру Путину поддержать многодетные семьи.

Крупнов подтвердил «Газете.Ru», что среди прочего в документе рассматривается введение специального налога на семьи с одним ребенком или без детей.

«Речь идет о 0,5% дохода с мужчин и женщин, не имеющих противопоказаний к рождению детей после 25 лет», — сказал он.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение о введении налога на бездетность и малодетность.

Минфин выступил против данной инициативы.

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