Налог на бездетность и малодетность негативно настроит граждан РФ, уверены эксперты. Когда вступит в действие закон и что он предусматривает, детально в данной публикации.

Закон предусматривает взимать налог на малодетность и бездетность

Сотрудниками Института демографии регионального развития и миграции был подготовлен законопроект "О статусе многодетных семей", которым предусматривается сбор налога на малодетность и бездетность. Кроме того, в нем идет речь и о помощи семьям с тремя и более детьми. Однако эксперты предполагают, что подобного рода проект может негативно настроить многих граждан РФ против данного закона, а вовсе не повысить рождаемость в стране.

В Институте демографии предлагают обязать бездетные и малодетные семьи выплачивать определенную сумму государству. Размер сбора пока неизвестен. В их число войдут семьи с одним ребенком, а исключением станут бездетные по медицинским показателям пары.

Целью проекта является повышение статуса многодетных детей и решение к 2030 году проблем с демографией. Однако Андрей Коротаев - завлабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ, предполагает, что налог на бездетность или малодетность может только негативно настроить граждан РФ, а не повысить рождаемость.

Главой института Юрием Крупновым было предложено назначить Минэкономразвития и Минобороны ответственными за прохождение закона, поскольку документ призывает содействовать в решении проблем с обороноспособностью страны и ее трудовыми ресурсами.

Согласно концепции законопроекта, многодетные семьи предлагается разделить на следующие категории:

Малоимущие

Зажиточные

Состоятельные

Многодетная семья будет считаться полной, если в ней воспитываются трое и больше несовершеннолетних детей (за исключением смерти одного из супругов).

Предусматриваются ежемесячные денежные выплаты в следующих суммах:

Трое или четверо детей - 25 тыс. рублей

От пяти до семи детей - 45 тыс. рублей

Восемь и более детей- 100 тыс. рублей

Кроме того, планируется оказывать часть поддержки в виде конкретных услуг или вещей (абонементы в консерваторию или путевки) и включить в общий стаж деятельность по уходу за детьми. Предлагается и предоставить многодетным право на расселение в городках демографического будущего (передовые по качеству жизни спецпоселения).