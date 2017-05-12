Папарацци показали снимки Анастасии Квитко на пляже без фотошопа

22-летнюю американскую модель Анастасию Квитко называют «русской Ким Кардашьян» из-за ее форм. Она с удовольствием радует поклонников фотографиями в соблазнительных купальниках и демонстрирует свои достоинства. Фанаты обожают фигуру и пышные округлости модели.

instagram.com/anastasiya_kvitko

Впрочем, недавно Квитко дала повод для скептических комментариев. Дело в том, что папарацци засняли звезду Instagram на одном из пляжей Майами. После того, как фотографии оказались в Сети, поклонники модели отметили, что ее реальное тело сильно отличается от безупречных фотографий, которыми она делится с подписчиками.

Legion Media

Невооруженным взглядом заметно, что ягодицы Квитко не такие упругие, как на снимках,а талия не такая тонкая. Поклонники обратили внимание, что в реальной жизни для пляжного отдыха Настя выбирает обычные пляжные шлепки, хотя в Instagram всегда появляется в маленьких бикини и на каблуках.

EastNews

Напомним, недавно в Сети появились доказательства того, что Анастасия неоднократно ложилась под нож хирурга. Были опубликованы фотографии модели с 2010 по 2014 год. На кадрах видно, что тогда девушка была совсем другой: ее грудь, бедра и губы были меньше в разы.

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