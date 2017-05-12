Руслан Соколовский по решению суда приговорен к 3 годам за ловлю покемонов в храме

Сегодня, 11 мая, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга вынесли обвинительный приговор «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому.

«Во всех представленных девяти видео отмечается признак возбуждения национальной или религиозной вражды, по религиозному признаку – это священнослужители, верующие, мусульмане, по социальному, национальному – священнослужители и феминистки», — заявил судья.

В итоге суд назначил наказание Соколовскому в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно и 160 часов обязательных работ. Кроме этого, его обязали удалить все указанные в протоколе ролики.

Руслана Соколовского задержали на съёмной квартире 3 сентября 2016 года. Правоохранители застали молодого человека врасплох, когда приехали к нему домой без предупреждения. Изначально ему избрали меру пресечения в виде помещения под стражу. Впоследствии суд сменил меру на домашний арест. 28 октября Соколовского повторно отправили в СИЗО, а 13 февраля в последний раз вернули под домашнее заключение.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, они с его клиентом пока не решили, будут ли обжаловать решение суда, поскольку в ходе рассмотрения апелляции вышестоящая инстанция, в теории, может ужесточить наказание.

Прокуратура также заявила, что удовлетворена решением суда. "Сторона обвинения удовлетворена приговором… Полагаю наказание справедливым", — сказала гособвинитель Екатерина Калинина.

Напомним, в августе минувшего года Соколовский опубликовал в сети видео, на котором он «ловил покемонов» во время службы в Храме-на-Крови. Этот ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце видео блогер, и вовсе, высмеял основы христианства.

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