Сборная России победила 3:0 на ЧМ по хоккею Данию, забросив все шайбы за 70 секунд

В четверг, 11 мая, на чемпионате мира по хоккею для сборной России наступило время четвертого поединка. В соперниках у нас была команда Дании, которая до этого ни разу не побеждала россиян на мировых первенствах. Серия, к слову, не прервалась и в этот раз. Россияне добились победы над датчанами со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Все три шайбы наши игроки забросили за 70 секунд чистого игрового времени. На 36-й минуте счет открыл защитник Богдан Киселевич. На этой же минуте Сергей Плотников удвоил наше преимущество в этой игре. На 37-й Никита Гусев поставил точку в этом поединке, сделав счет 3:0.

Богдан Киселевич - автор первой шайбы в поединке с Данией.Фото: REUTERStrue_kpru

Для нашего вратаря Андрея Василевского "сухая" победа стала первой на этом чемпионате мира. При этом, что интересно, лучшим хоккеистом матча в составе сборной Дании назвали Джорджа Соренсенса. Номинально он - второй голкипер и тренеры доверили ему место в воротах на игру с россиянами.

В этом матче не смог принять участие по медицинским показателем наш капитан Сергей Мозякин. Он сегодня только приступит к легким тренировкам и чуть позже будет принято решение по его дальнейшим выступлениям в Кельне. В его отсутствие капитаном сборной России был защитник Антон Белов.

Датский вратарь был признан лучшим игроком своей команды в поединке с россиянами.Фото: REUTERStrue_kpru

К слову, именно во время игры между Данией и Россией было официально объявлено, что на чемпионат мира по хоккею не приедет лидер "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Хоккеист посетовал на травму и то, что в конце серии плей-офф Кубка Стэнли он играл уже "на уколах". Так что из столицы США в стан сборной России в ближайшее время приедут защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов. В заявке у нас, таким образом, останется одно, последнее, свободное место.

Для российской команды эта победа стала четвертой подряд на чемпионатах мира. После успеха в игре с датчанами россияне с 11 очками - лидеры в группе А чемпионата мира. Вторыми идут латыши, которые отстают на два балла.

Победа над командой Дании - четвертая подряд для россиян на ЧМ в Германии.Фото: REUTERStrue_kpru

Для России следующая игра пройдет лишь послезавтра. 13 мая наша команда встретится в пятой игре чемпионата мира со сборной Словакии. Поединок в Кельне начнется в 17:15 по московскому времени.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЧМ-2017. Россия - Дания 3:0 (0:0; 3:0; 0:0)

1:0 Киселевич (Панарин, Кучеров) 35:36

2:0 Плотников (Андронов, Телегин) 35:54

3:0 Гусев (Шипачев, Дадонов) 36:46

Вратари: Василевский - Соренсен

Броски: 33-21

Вбрасывания: 26-21

Штраф: 2-4

Сборная России: Василевский (Сорокин); Киселевич – Гавриков, Телегин – Андронов (А) – Барабанов; Антипин - Белов (К), Панарин – Шипачев (А) – Дадонов; Проворов – Миронов, Гусев – Наместников – Кучеров; Зуб, Ткачев – Плотников.

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