В Екатеринбурге оглашают приговор ловцу покемонов Руслану Соколовскому

12.05.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Екатеринбурге оглашают приговор ловцу покемонов Руслану Соколовскому

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал оглашать приговор ловцу покемонов и блогеру Руслану Соколовскому. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изначально начало вынесения приговора планировалось на 11:00 по местному времени (09:00 мск). Фактически оно началось почти на 20 минут позднее. В суде и возле него — обилие журналистов, в том числе с телекамерами.

Напомним, в поле зрения правоохранителей блогер попал летом 2016 года после размещения на своём видеоканале ролика о ловле покемонов в Храме-на-Крови. Позднее экспертиза признала нарушающими закон девять его роликов.

Блогеру вменяют возбуждение вражды и ненависти, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и незаконный оборот специального технического средства. Обвинение требует для него трёх с половиной лет колонии.

При этом, как отмечают некоторые наблюдатели, дело блогера неоднозначное. А отдельные представители церкви и вовсе не считают его виновным и заявляют, что лично их религиозных чувств блогер не оскорбил. Кстати, некоторые люди в рясах замечены сегодня в зале суда. Они заявляют, что пришли поддержать блогера.

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