Второй полуфинал Евровидения-2017: стали известны ТОП-10 стран

В Международном выставочном центре прошел второй полуфинал Евровидения-2017. Об этом сообщают Українські Новини.

Среди 18 конкурсантов далее удалось пройти только 10. Ведущие объявили участников в произвольном порядке.

В ТОП-10 вошли такие страны:

1.Болгария

2.Беларусь

3.Хорватия

4.Венгрия

5.Дания

6.Израиль

7.Румыния

8.Норвегия

9.Нидерланды

10.Австрия

Участники этих стран выступят на Grand Final, который пройдет в субботу, 13 мая.

Как сообщали Українські Новини, Джамала получит за выступление на финале "Евровидения-2017" в Киеве 986 тыс. грн, Руслана - 394 тыс. грн, а "Onuka" - 213 тыс. грн.

Из миллионного гонорара за Евровидение Джамала не получит ничего.

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