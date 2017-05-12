Второй полуфинал Евровидения-2017: стали известны ТОП-10 стран
В Международном выставочном центре прошел второй полуфинал Евровидения-2017. Об этом сообщают Українські Новини.
Среди 18 конкурсантов далее удалось пройти только 10. Ведущие объявили участников в произвольном порядке.
В ТОП-10 вошли такие страны:
1.Болгария
2.Беларусь
3.Хорватия
4.Венгрия
5.Дания
6.Израиль
7.Румыния
8.Норвегия
9.Нидерланды
10.Австрия
Участники этих стран выступят на Grand Final, который пройдет в субботу, 13 мая.
Как сообщали Українські Новини, Джамала получит за выступление на финале "Евровидения-2017" в Киеве 986 тыс. грн, Руслана - 394 тыс. грн, а "Onuka" - 213 тыс. грн.
Из миллионного гонорара за Евровидение Джамала не получит ничего.
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