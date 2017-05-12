Большегрузы причинили дорогам Хакасии ущерб на 232 тысячи рублей

Лаборатории весового контроля выезжали на дороги республики 48 раз, было проведено порядка 300 взвешиваний грузового транспорта.

С 10 апреля по 9 мая было введено временное ограничение движения большегрузных транспортных средств. По результатам проверок было выявлено 13 фактов превышения нормативных параметров полной массы и осевых нагрузок. Для возмещения вреда, нанесенного дорогам автомобилями, были вынесены постановления о взыскании ущерба в 232 018 рублей. Получить специальное разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов можно в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хакасии, напомнили в его пресс-службе.

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