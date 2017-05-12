Большегрузы причинили дорогам Хакасии ущерб на 232 тысячи рублей

12.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Лаборатории весового контроля выезжали на дороги республики 48 раз, было проведено порядка 300 взвешиваний грузового транспорта.

 

 

 

         

 

С 10 апреля  по 9 мая  было введено временное ограничение движения  большегрузных транспортных средств. По результатам проверок было выявлено 13 фактов превышения нормативных параметров полной массы и осевых нагрузок. Для  возмещения вреда, нанесенного  дорогам  автомобилями, были вынесены постановления о взыскании ущерба  в  232 018 рублей. Получить специальное разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов можно в министерстве транспорта и дорожного хозяйства  Хакасии,  напомнили в его пресс-службе.

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