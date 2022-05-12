Большинство стран ЕС открыли счета в Газпромбанке

Russf Май 12, 2022 Интересное

Открытие счета в «Газпромбанке» является необходимым условием для расчета за поставки газа из России. Согласно условиям российской стороны, с таких рублевых счетов будет списываться оплата.

Премьер Италии заявил, что большинство стран ЕС уже имеет подобные счета. Кроме того, он утверждает, что многие страны готовы платить в рублях, так как это не нарушает санкции. Также он заметил, что понятие «нарушение санкций» в принципе не определено, и не известно, чем оно может обернуться для нарушающей страны.

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