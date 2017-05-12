Бони и Клайд по-хакасски: пара из Черногорска обокрала несколько магазинов

12.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Житель Черногорска и его подельница предстанут перед судом за кражи из магазинов.



 
Как сообщают  в пресс-службе  МВД Хакасии,  мужчине 1986 года рождения и женщине 1993 года рождения вменяется четыре эпизода краж.  В Черногорске, выбив входную дверь,  они проникли в торговое помещение по улице Калинина, где из кассового аппарата похитили 15 тысяч рублей. В этот же день   из  магазина посёлка Расцвет Усть-Абаканского района они   унесли 34 тысяч рублей. Третий  попытка кражи оказалась неудачной: в магазине по улице Советской касса была  пуста. Тогда злоумышленники забрались ещё в одну торговую точку на той же улице. Трофеем стал ноутбук стоимостью 10 тысяч рублей. Совокупный ущерб от преступной деятельности составил 59 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Хакасии. Ко всем преступлениям подельники готовились заранее. Участница криминального дуэта позаимствовала на некоторое время автомобиль у своей приятельницы.   Во время взлома девушка стояла  «на стреме». Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности и местонахождение похитителей имущества. Уголовное дело направлено в суд.

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