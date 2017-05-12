Бони и Клайд по-хакасски: пара из Черногорска обокрала несколько магазинов

Житель Черногорска и его подельница предстанут перед судом за кражи из магазинов.







Как сообщают в пресс-службе МВД Хакасии, мужчине 1986 года рождения и женщине 1993 года рождения вменяется четыре эпизода краж. В Черногорске, выбив входную дверь, они проникли в торговое помещение по улице Калинина, где из кассового аппарата похитили 15 тысяч рублей. В этот же день из магазина посёлка Расцвет Усть-Абаканского района они унесли 34 тысяч рублей. Третий попытка кражи оказалась неудачной: в магазине по улице Советской касса была пуста. Тогда злоумышленники забрались ещё в одну торговую точку на той же улице. Трофеем стал ноутбук стоимостью 10 тысяч рублей. Совокупный ущерб от преступной деятельности составил 59 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Хакасии. Ко всем преступлениям подельники готовились заранее. Участница криминального дуэта позаимствовала на некоторое время автомобиль у своей приятельницы. Во время взлома девушка стояла «на стреме». Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности и местонахождение похитителей имущества. Уголовное дело направлено в суд.

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