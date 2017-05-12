Дорогами дружбы

На русском, хакасском, тувинском, шорском и якутском звучали стихи на IX межрегиональном фестивале «Ынархас чоллары» («Дороги дружбы») в столице Хакасии.

Конкурс чтецов произведений эпоса и литературы народов России проводился 8 мая в национальной гимназии-интернате имени Н.Ф. Катанова.

Ребята с большим воодушевлением читали художественные произведения, где звучали слова любви к Родине, её людям. Жюри — председателю Хакасского отделения Союза писателей России Альбине Курбижековой и её коллегам по творческому союзу заслуженной артистке Хакасии и России Татьяне Майнагашевой и заслуженному работнику культуры Хакасии Олегу Шулбаеву — было нелегко выявить лучших.

Среди учащихся 11 — 14 лет победителями стали Аима Толмачёва, представляющая Хакасскую национальную гимназию, и Далай Докпут из Тувы. Они набрали максимальное количество очков. Второе место заняла команда «Раёк», которая очень интересно и своеобразно представила сказку «Курочка Ряба» (Омск, центр детского творчества «Перспектива»). На третьем месте — автор и исполнитель стихотворения Алексей Чернышёв (Черногорск).

Среди учащихся 15 — 18 лет уверенную победу одержал Владимир Чебодаев из села Бельтирское Аскизского района. Вторым призёром стал Павел Темников (Черногорск). А вот на третьем месте оказались Татьяна Тенешева (Шерегеш, Горная Шория) и Елена Свотина (станция Курдюм, Саратовская область).

Победителям и призёрам конкурса чтецов были вручены дипломы. Все участники получили сертификаты.

В рамках фестиваля «Ынархас чоллары» прошло множество других конкурсов. Состоялся праздничный концерт. 9 Мая гости фестиваля, прибывшие из разных регионов России, приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Абакане.

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