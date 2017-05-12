Лечить готовы и днём, и ночью

В новом фельдшерско-акушерском пункте, что работает в деревне Кожухово, готовы принимать пациентов чуть ли не круглосуточно.

ФАП открылся после пожара, который в апреле 2015 года практически уничтожил Кожухово. Сегодня в светлых кабинетах ФАПа есть всё, чтобы оказывать пациентам неотложную помощь.

— Самое главное, что не просто здание построили, а целиком оснастили его всем необходимым оборудованием, прежде чем в эксплуатацию сдать. За это спасибо, — сказала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Вера Фёдорова главе Хакасии Виктору Зимину, который побывал в этом малом селе накануне Дня Победы.

Нужно отметить, что для деревни Вера Константиновна — человек легендарный, и даже не потому, что работает в ФАПе с 1981 года. Во время того страшного пожара она вместе с супругом грамотно организовала эвакуацию жителей деревни, спасла тем самым многих. А позже обзванивала земляков, узнавала их местонахождение, занималась поисками и уточняла, нужна ли кому-то помощь, при необходимости принимала экстренные медицинские меры, организовывала транспортировку в районную больницу. За свои действия во время чрезвычайной ситуации она получила благодарственное письмо уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия Александра Чистотина.

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