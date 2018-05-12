Медведев пообещал пенсионерам рост пенсий

12.05.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава российского правительства Дмитрий Медведев выступил с заявлением, которое касается пенсионеров. Он обрисовал дальнейшее реформирование пенсионной системы, главной целью которого называется реальный рост доходов пенсионеров.

Медведев пообещал пенсионерам рост пенсий

На сегодняшний день, несмотря на все действия властей, материальное положение многих пенсионеров в нашей стране оставляет желать лучшего. Более того, оно изрядно пошатнулось после некоторых решений со стороны правительства, связанных с сокращением социальных расходов.

Люди отказываются верить в свежие обещания властей, хоть некоторые из них и кажутся вполне реальными. Правда, доверие потеряно именно к отдельным политическим фигурам. Например, премьер-министра Дмитрия Медведева пенсионеры не воспринимают в качестве самостоятельной единицы. Они уверены, что все решения принимаются в Кремле, тогда как Медведеву отводится роль своеобразного транслятора этих мыслей до широких масс.

Накануне российский премьер поведал о том, что власти ставят задачу существенно улучшить жизнь пенсионеров. Для этого в ближайшие месяцы будут подготовлены сразу несколько законопроектов. В частности, планируется увеличить ежегодную индексацию пенсионных выплат, дабы она проводилась в разы больше той инфляции, которая фиксируется по итогам года.

Вместе с этим ожидается, что в обозримом будущем пенсии россиян будут приравнены к их заработной плате, а именно к той, что люди получали до выхода на заслуженный отдых. Правда, говорить с уверенностью о реализации этой амбициозной задачи, не приходится.

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