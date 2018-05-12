Медведев пообещал пенсионерам рост пенсий

Глава российского правительства Дмитрий Медведев выступил с заявлением, которое касается пенсионеров. Он обрисовал дальнейшее реформирование пенсионной системы, главной целью которого называется реальный рост доходов пенсионеров.

На сегодняшний день, несмотря на все действия властей, материальное положение многих пенсионеров в нашей стране оставляет желать лучшего. Более того, оно изрядно пошатнулось после некоторых решений со стороны правительства, связанных с сокращением социальных расходов.

Люди отказываются верить в свежие обещания властей, хоть некоторые из них и кажутся вполне реальными. Правда, доверие потеряно именно к отдельным политическим фигурам. Например, премьер-министра Дмитрия Медведева пенсионеры не воспринимают в качестве самостоятельной единицы. Они уверены, что все решения принимаются в Кремле, тогда как Медведеву отводится роль своеобразного транслятора этих мыслей до широких масс.

Накануне российский премьер поведал о том, что власти ставят задачу существенно улучшить жизнь пенсионеров. Для этого в ближайшие месяцы будут подготовлены сразу несколько законопроектов. В частности, планируется увеличить ежегодную индексацию пенсионных выплат, дабы она проводилась в разы больше той инфляции, которая фиксируется по итогам года.

Вместе с этим ожидается, что в обозримом будущем пенсии россиян будут приравнены к их заработной плате, а именно к той, что люди получали до выхода на заслуженный отдых. Правда, говорить с уверенностью о реализации этой амбициозной задачи, не приходится.

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