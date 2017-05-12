Ежегодно депутаты Верховного Совета Республики Хакасия принимают участие в мероприятиях, посвящённых чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, навещают их с поздравлениями на дому.

Для председателя комитета по культуре, образованию и науке Ларисы Карповой это стало доброй традицией. В этом году в преддверии священного для россиян праздника она посетила ветеранов войны, проживающих в Девятом посёлке города Черногорска, — Николая Дмитриевича Дерновых, Василия Андреевича Туренко, Михаила Афанасьевича Цыпышева и Петра Ефремовича Чурилова. К каждому из них парламентарий пришла с подарками и цветами. Тепло поздравила фронтовиков с Днём Победы, пожелала крепкого здоровья и высказала слова признательности: «Мы перед вами в неоплатном долгу».

Несмотря на почтенный возраст, а всем ветеранам глубоко за 90 лет, они встретили гостью в бодром расположении духа, поблагодарили за добрые слова и заботу.

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