Покупателям абаканского супермаркета рассказывают о гипертонии

Сейчас в супермаркете «Командор» по улице Пушкина, 127 проходит акция, посвященная Всемирному дню борьбы с гипертонией.

Все желающие могут измерить артериальное давление, получить консультацию специалиста Республиканского центра медицинской профилактики, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Хакасии.Участникам акции доступны информационные листовки по профилактике артериальной гипертонии. Гипертония - это хроническое заболевание, сопровождающееся стойким повышением артериального давления. Чаще оно повышается у людей, злоупотребляющих соленой, жирной пищей, алкоголем, при стрессовых ситуациях, повышении уровня холестерина, курении, низкой физической активности, отягощенной наследственности.

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