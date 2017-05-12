Покупателям абаканского супермаркета рассказывают о гипертонии

12.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сейчас в супермаркете «Командор» по улице Пушкина, 127 проходит акция, посвященная Всемирному дню борьбы с гипертонией.

 

 

Все  желающие могут измерить артериальное давление, получить консультацию специалиста Республиканского центра медицинской профилактики, сообщили в пресс-службе министерства  здравоохранения Хакасии.Участникам акции  доступны информационные листовки по профилактике артериальной гипертонии.  Гипертония - это хроническое заболевание, сопровождающееся стойким повышением артериального давления. Чаще оно  повышается у людей, злоупотребляющих соленой, жирной пищей, алкоголем, при стрессовых ситуациях, повышении уровня холестерина, курении, низкой физической активности, отягощенной наследственности.

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