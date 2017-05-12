При обстреле поста ДПС в Ингушетии ранен полицейский

12.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В городе Малгобеке республики Ингушетия около 01.00 мск пятницы совершено вооруженное нападение на пост ДПС, в результате завязавшейся перестрелки один полицейский получил ранение, двое из нападавших уничтожены, сообщили в региональном МВД.

Проводятся мероприятия по установлению личностей убитых и обстоятельств нападения, передает ТАСС.

Напомним, 8 апреля в Малгобеке неизвестные открыли огонь по автомобилю ДПС, жертвами нападения стали двое полицейских. Нападавшие скрылись. В рамках расследования этого дела были задержаны торговцы оружием.

Как отмечали эксперты, сценарий нападения боевиков оказался чрезвычайно схож с астраханской атакой на сотрудников ДПС и Росгвардии, где ответственность за теракт признала запрещенная в России террористическая группировка ИГ*.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

 

 

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