Профессиональное образование Хакасии отмечено на федеральном уровне

12.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Республика вошла в число регионов-лидеров по внедрению федерального государственного образовательного стандарта по 17 профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50.

В прошлом году более 50 процентов выпускников, окончивших профессиональные образовательные организации, нашли работу по специальности. Профессиональное образование в Хакасии развивается активными темпами. Колледжи и техникумы республики готовят кадры по 18 профессиям и 35 специальностям среднего профессионального образования. Повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в системе профессионального образования республики напрямую влияет на востребованность, трудоустройство выпускников государственных учреждений профессионального образования на рынке труда, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

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