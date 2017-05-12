Пять жителей Хакасии госпитализированы с подозрением на вирусный энцефалит

12.05.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
С начала эпидсезона в Хакасии зарегистрировано 734 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей.
Это на уровне среднемноголетних значений, пояснили в управлении Роспотребнадзора по Хакасии. В Абакане зарегистрировано 200 пострадавших. Наиболее высокая активность клещей отмечается в окрестностях Саяногорска, Абазы, в Бейском, Аскизском, Таштыпском районах. С подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом госпитализированы пять не привитых жителей республики. Зарегистрирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, один - клещевым сибирским тифом. Под медицинским наблюдением с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз находятся 4 человека, на клещевой сибирский тиф — 6 человек.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
67, за 0,205