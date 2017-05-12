Пять жителей Хакасии госпитализированы с подозрением на вирусный энцефалит

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С начала эпидсезона в Хакасии зарегистрировано 734 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей.Это на уровне среднемноголетних значений, пояснили в управлении Роспотребнадзора по Хакасии. В Абакане зарегистрировано 200 пострадавших. Наиболее высокая активность клещей отмечается в окрестностях Саяногорска, Абазы, в Бейском, Аскизском, Таштыпском районах. С подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом госпитализированы пять не привитых жителей республики. Зарегистрирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, один - клещевым сибирским тифом. Под медицинским наблюдением с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз находятся 4 человека, на клещевой сибирский тиф — 6 человек.







