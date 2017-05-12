В Абакане открылась выставка работ хакасских художников «Тюркский мир минусинских татар»

Экспозиция посвящена 100-летию второго съезда инородцев минусинского уезда на котором, по предложению известного учёного Степана Дмитриевича Майнагашева, был принят этноним «хакасы». Это решение с энтузиазмом было принято хакасским народом и прочно вошло в употребление его этнических групп — качинцев, сагайцев, бельтыр, койбал и кызыльцев.

На выставке в Центре культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева представлено около 40 картин и скульптурных композиций художников-профессионалов титульной нации — Ларисы Бакановой, Марата Бурнакова, Софьи Асачаковой, Виталия Кызласова, Эльвиры Чанковой, Николая Чаркова, Зульфии Тодыковой, Николая Марткачакова, Анджелы Кобежиковой (Лучковской), Леонида Канзычакова.

— Это первая выставка художников, имеющих хакасские корни — рассказал идейный вдохновитель, организатор и автор нескольких пейзажей и портретов Николай Чарков. — Сейчас республика готовится к юбилейным мероприятиям, связанным со столетним юбилеем съездов хакасского народа. В Абакане 20 июля состоится открытие научно-практической конференции, на которой с докладом обещает выступить доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, один из крупнейших специалистов по древней истории Южной Сибири Игорь Леонидович Кызласов. К этому событию планируем выпустить каталог данной выставки, в который войдут краткие сведения об авторах, их фотографии, а также снимки картин и скульптур.

У Николая Федеевича на выставке представлено три пейзажа и два портрета — один из них очень личный «Портрет бабушки Кристины». Особое место занимает скульптурная работа — модель памятника С.Д. Майнагашева.

— Я появился на свет в Абакане, а мои родители — уроженцы Уйбата, — рассказал Николай Федеевич. — Раньше предки называли Уйбат Чарками. Мой дед Илларион был раскулачен и взят под стражу в 1930 году. В ссылку в шахтёрский город Черемково Иркутской области поехал вместе с двумя сыновьями — 5-летним Федеем и двухлетним Сергеем. В это же время репрессировали и семью моей матушки, их сослали в Томскую область. Отец мой после школы поступил в горный техникум. В 1943 году, его 18-летнего парня, отправили на фронт. На войне ему повезло, ни разу не был ранен. Демобилизовали отца в Абакан лишь в 1950 году. Здесь он и встретился с моей матерью. Сегодня родителей уже нет в живых...

В апреле следующего года, к своему 65-летию Николай Чарков планирует открыть юбилейную выставку в республиканском музейно-культурном центре.

В детские годы Николай Чарков занимался в Абаканской художественной школе у известного мастера Фёдора Ефимовича Пронских. В 15 лет поступил во Фрунзенское художественное училище в Киргизии. За четыре года Николай освоил все тонкости художественного мастерства. В 1972 году получил диплом по специальности «Преподаватель черчения и рисования в средней школе». Вернувшись на родину, устроился в художественную мастерскую абаканского отделения Красноярского художественного фонда. Работал художником-оформителем и одновременно занимался живописью. Свои картины возил на выставки в Красноярск. В 1993 году Чарков вступил в Союз художников России. Кстати, он автор идеи создания памятника Николаю Фёдоровичу Катанову в Абакане. «Воплотил мою мечту в 2007 году в бронзе красноярский скульптор Константин Зинич. Событие это было приурочено к 300-летию Хакасии».

Николай Фадеевич любит писать маслом. В сочных красках его вольная, азартная натура раскрывается во всей широте. Его «конёк» — традиционная живопись. Пейзажи Хакасии на картинах Чаркова, где так часто встречаются стелы и менгиры, заставляют задуматься о полной событиями истории нашего края, где многие века бурлила жизнь. Художник предан своему творчеству, своим национальным корням, красоте родного края.

Так же как и его талантливые коллеги по живописи. Например, у фотохудожницы Ларисы Бакановой, на выставке представлено три великолепных работы. Многие уже видели и успели полюбить её «Коня Изыха», ездить верхом на котором могут лишь духи предков. Экспрессией брызжет картина «Песнь хайджи». Ты будто слышишь горловое пение хакасского сказителя, слышишь топот копыт всадника-батыра по вольной хакасской степи, шепот нежной красавицы. Четкие, будто высеченные из камня лики. Мощная цветовая палитра берут тебя в полон сразу и безповоротно.

— Свою первую бронзовую скульптуру «Айяс» посвятил очень важному для меня событию — рождению сына, — рассказал молодой скульптор Николай Марткачаков. (Он окончил Красноярский государственный художественный институт и работает в команде всемирно известного бурятского художника Даши Намдакова, творчество которого — явление в мировом современном искусстве). — Для меня будто солнце засияло с новой силой, такой прилив творческих сил ощутил, не передать словами.

Небольшая похожая на юного Будду фигурка, так и просится в руки. Во лбу — солярный знак, — словно Господь поцеловал своё самое совершенное творение.

«Шаман» — ещё одно произведение Марткачакова в бронзе. Но бьющий в бубен выполнен совершенно в другой технике, будто окутан золотой пылью...

Осенние пейзажи аскизского художника Леонида Канзычакова наполнены светом, очень ценимым профессионалами в живописи. Глубокие, пронзительные, ты даже чувствуешь запах прелой листвы упавшей на гладь реки.

Почитатели творчества заслуженного художника Республики Хакасия Виталия Кызласова увидят на экспозиции сразу несколько его блестящих работ. Так его картина «Вечность» недавно вернулась на родину из Архангельска со всероссийской выставки...

Сельские пейзажи Марата Бурнакова, жизнерадостные и озорные портреты Зульфии Тодыковой, трепетная пастель Софьи Асочаковой, скульптуры Эльвиры Чанковой.... Каждый автор — отдельная вселенная. Глубокая, манящая, чувственная. И прикоснуться к ней — огромная удача для всех ценителей искусства.

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