В Абакане разваливающуюся башню превратят в коммерческий проект

Долгие месяцы администрация города не могла найти покупателя на водонапорную башню, расположенную в переулке Клубном, и снизила цену на объект.

В городской администрации состоялся аукцион о приватизации водонапорной башни. расположенной в переулке Клубный. Этот бесхозный объект был принят в муниципальную собственность а 2008 году. Дважды он выставлялся на торги со стартовой ценой 2 030 000 рублей. Но ни один аукцион не состоялся, так как покупателей на башню не нашлось.

После этого, на одной из последних сессий Совета депутатов Абакана, было принято решение снизить начальную стоимость объекта на 40 %. Накануне торги состоялись. Нашлось сразу три желающих стать владельцами башни. Участники аукциона увеличили продажную цену объекта вместе с земельным участком почти в 1,5 раза – с 1 210 000 до 1 750 000 рублей. Победителем аукциона признан потребительский кооператив «Электросети».

Как пояснил представитель потребительского кооператива «Электросети», водонапорная башня не будет демонтирована, а станет частью коммерческого проекта. Что именно там появится: кафе, магазин, развлекательный объект, — новый владелец не рассказал. Лишь отметил, что скоро горожане сами всё увидят своими глазами.

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