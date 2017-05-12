В центре Абакана троллейбус помял две легковушки

12.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Авария произошла сегодня в обеденное время напротив хакасского технического института по улице Щетинкина.

Очевидцы утверждают, услышали звук, похожий на громовой раскат. Оказалось, троллейбус, который следовал по маршруту № 4 с конечными остановками "Зоопарк - Аэропорт", въехал в "девятку", двигавшуюся по левой полосе перед электротранспортом. От удара отечественный автомобиль врезался в "Мазду", ехавшую перед ним. Автомобили получили незначительные повреждения и небольшие вмятины. По предварительным данным, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Им пришлось покинуть салон автотранспорта.

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