В День Победы житель Абакана откопал в огороде ящик с патронами

Мужчина вспахивал участок на даче, расположенной в обществе "Подсинее", и наткнулся на необычную находку.

9 мая житель республиканской столицы отправился на дачу в обществе "Подсинее", принялся вскапывать огород и наткнулся на металлический ящик в заводской упаковке с патронами. Находку абаканец отнёс в полицию. Всего он сдал 440 патронов калибра 7,62 мм, часть из которых – со следами коррозии. Они направлены на исследование, по данному факту проводится проверка.

За добровольную сдачу патронов мужчине полагается вознаграждение – по 10 рублей за штуку. Кроме того, избавившись от ящика по закону, абаканец ещё и освободил себя от возможной уголовной ответственности, которая грозит за незаконное хранение оружия.

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