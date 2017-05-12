В Хакасии инспекторы забраковали около 300 килограммов мяса

При досмотре фургона, перевозившего свинину и говядину, предприниматель не смог предоставить сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции.

Нарушителя задержали на 404 километре автодороги М-54. Замороженные мясные продукты перевозили из Абакана. Их должны были переработать в колбасном цехе Черногорска. В автофургоне находились более 44 килограммов говядины, более 33 килограммов свиной шкурки, 84 килограмма сала и 132,5 килограмма свинины. В отношении бизнесмена составлен административный протокол. После его оформления предприниматель предоставил ветеринарное свидетельство, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

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