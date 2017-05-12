В Хакасии ищут мужчину со шрамами

Альберт Чертыков 1955 года рождения ушёл с территории базы по улице Кирпичная в Абакане и пропал.

На вид пропавшему мужчине 50-55 лет, азиатский тип лица, рост 170 см, худощавое телосложение. Альберт Чертыков носит тёмные с проседью волосы до плеч, есть усы и длинная седая щетина, брови густые, большинство зубов отсутствуют.

Был одет в чёрную куртку, брюки хлопчатобумажные грязно-жёлтого цвета, рубашку-толстовку серого цвета с капюшоном, чёрные кроссовки из кожзаменителя.

Полицейские сообщают и особые приметы пропавшего: на правой кисти с наружной стороны между большим и указательным пальцами татуировка «1955г.», в верхней части лба шрам от рваной раны, шрам на спине под левой лопаткой от колотой раны, шрам на груди в области сердца от колотой раны, на правом и левом бёдрах спереди имеются шрамы от ожогов.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите информацию в ОМВД России по Алтайскому району по телефонам: 8 (39041) 2-14-46, 2-20-20 или 02.

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