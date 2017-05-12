В Хакасии из-за замыкания электропроводки выгорела усадьба и близлежащие строения

ЧП произошло в ночь на четверг в посёлке Бискамжа Аскизского района.

Огнеборцы четыре часа пытались потушить пламя. Участок с плотной застройкой был полностью охвачен огнём. Полыхали крыша и потолочное перекрытие дома по всей площади, а также рядом стоящие надворные постройки. Площадь пожара на момент прибытия составляла 180 квадратных метров. Хозяева эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Предварительная причина ЧП – замыкание электрической проводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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