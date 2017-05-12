В Хакасии неизвестный водитель сбил женщину и скрылся

12.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Полицейские ищут свидетелей ДТП, произошедшего накануне в Абазе.

Накануне днём в районе дома № 40 по улице Чапаева в Абазе неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на женщину 1967 года рождения. Пешеход получила ушиб грудной клетки. Госавтоинспекторы проводят административное расследование по факту ДТП и ищут свидетелей аварии.

Если вы стали очевидцами данного инцидента, сообщите об известных подробностях в ОГИБДД ОМВД России по Таштыпскому району по телефонам: 8 (39046) 2-17-91 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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