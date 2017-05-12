В Хакасии предлагают изменить закон о капремонте

Сегодня исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия Сергей Можаров представил в Верховном Совете РХ законопроект о внесении изменений в законодательную базу о капитальном ремонте.

Предлагается дополнить полномочия правительства республики, в том числе, по установлению порядка, срока и оснований принятия решения об изменении региональной программы капитального ремонта МКД. Изменения коснутся и предоставления данных в орган государственного жилищного надзора владельцем специального счета. Предлагается установить дату подачи сведений не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным. Дополнят закон положением о представлении уполномоченным лицом владельцу специального счета сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт.

Проектом закона предлагается сократить срок вступления в силу решения общего собрания собственников о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счёте. Ранее этот срок составлял год, теперь же предлагается сократить его до шести месяцев, чтобы привлекать подрядчиков для ремонтных работ в более ранние сроки, сообщили в пресс-службе минстроя РХ.

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