В Хакасии проходит вторая волна паводка

11 мая в селе Соленоозерное Ширинского района в результате повышения уровня воды на реке Белый Июс было подтоплено пять приусадебных участков.







Во вторую волну паводка из-за осадков, жаркой погоды и активного снеготаяния в горах будет происходить повышение уровней воды на реках. Не исключаются риски разлива малых рек и подтопления пониженных участков местности и автодорог. Это наиболее вероятно в Аскизском, Таштыпском и Орджоникидзевском районах, а также около города Абакана (южная дамба). Глава Хакасии Виктор Зимин поставил задачу уделить особое внимание готовности всех служб, а также предупредительным мероприятиям направленным на безопасное прохождение паводка:

- Крайне важны прогнозы специалистов, чтобы в соответствии с ними проводить и корректировать наши предупредительные мероприятия по защите жителей республики и населённых пунктов. Требую при подготовке отдельное внимание уделить готовности техники, запасам топлива, скальника. Необходимо ещё раз отработать вопросы взаимодействия на уровне муниципальных образований, министерств и ведомств, предприятий и организаций. Приоритетная задача органов власти всех уровней – предупреждение чрезвычайных ситуаций.

При паводке 2014 года мы не потеряли ни одного населенного пункта, ни одного дома, ни одного человека. Во многом это результат той целенаправленной работы, которую республика вела с 2009 года по восстановлению, ремонту и строительству новых дамб. На эти цели направлено более полумиллиарда рублей. Это важнейший вклад в безопасность жителей республики и населённых пунктов. Работу по защите населения от паводка нужно продолжать системно, - обозначил задачу Виктор Зимин.

В настоящее время республиканские власти, гидрологи и оперативные службы ведут круглосуточное наблюдение за паводковой ситуацией в республике. В настоящее время гидрологическая обстановка на водоемах Хакасии не вызывает опасений, паводок проходит в соответствии с прогнозами специалистов. Уровень воды на реке Абакан в районе Абазы составляет 302 см (+10 см за сутки, критическая отметка – 490 см), в районе Райкова – 644 см (-26 см, критическая отметка – 958 см), в районе Абакана – 278 см (-14 см, критическая отметка – 550 см). На малых реках Хакасии отмечается колебание уровней воды. Повышение произошло на реке Томь в районе села Балыкса – 252 см (+10 см, критическая отметка – 408 см), на реке Белый Июс в районе села Ефремкино – 312 см (+5 см). Уровни воды понизились на реках Матур, Таштып, Черный Июс (Сарала).

11 мая в селе Соленоозерное Ширинского района в результате повышения уровня воды на реке Белый Июс произошло подтопление границ пяти приусадебных участков, расположенных возле русла реки. На место выехала комиссия в составе руководства и представителей Управления инженерных защит Хакасии и администрации Ширинского района. Угрозы подтопления домов нет. Мониторинг уровня воды ведет глава Соленоозерного сельсовета.

- Для оперативного реагирования и проведения аварийных работ в паводкоопасный период в Хакасии сформирована группировка сил и средств – более четырех тысяч человек и 687 единиц техники (автомобильной, специальной, инженерной, авиационной, плавательные средства). Также для мониторинга привлекаются беспилотные летательные аппараты, - подчеркнул заместитель Главы Хакасии Владимир Крафт.

Контроль за гидрологической обстановкой в республике проводится на 90 гидропостах. Также на реке Абакан в районе населенных пунктов Апчинаев и Абаза и на реке Таштып в районе села Таштып установлены автоматические датчики по замеру уровней воды (информация обновляется каждый час). Динамика уровней воды представляется в отчетах дважды в сутки и оперативно доводится до глав муниципальных образований, ответственных министерств и ведомств. Гражданам, в случае возникновения происшествий, связанных с повышением уровня воды или подтоплениями, необходимо незамедлительно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитетам, либо в пожарно-спасательную службу по номеру «101» или звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







