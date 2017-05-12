Житель Саяногорска угнал автомобиль из гаража

12.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В полицию Саяногорска обратился житель города с заявлением о краже из его гаража автомобиля и комплекта летней резины.

 

Ущерб заявитель оценил в 50 тысяч рублей. Подозреваемым оказался житель Алтайского края, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, не работает и не имеет постоянного места жительства. Освободившись из мест лишения свободы, мужчина приехал в город и, перебиваясь случайными заработками, устроился жить в гараже знакомых. Он присмотрел гараж, который редко посещали владельцы, сделал пролом в стене и угнал   автомобиль. Колёса он продал, а сдать автомобиль в металлоприём не успел – был задержан сотрудниками полиции. 34-летний  подозреваемый под стражей,  возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», автомобиль изъят.

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