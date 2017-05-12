Житель Хакасии обокрал дачную баню, чтобы купить выпивку и закуску

В дачном обществе мужчина выбрал самый ухоженный домик, его и решил обокрасть. Добыча оказалась неплохой, вот только злоумышленник смог выручить за похищенное всего тысячу.

В Черногорске в одном из дачных обществ произошла кража. Злоумышленник выбрал самый ухоженный домик и участок и решил там поживиться. Отрезком металлической трубы мужчина отогнул замок входной двери бани, проник внутрь и похитил электрическую пилу, бытовой насос, калорифер и другое имущество. Потерпевшие оценили ущерб в 9 000 рублей.

А вот злоумышленник смог выручить за краденный товар всего 1 000. Деньги он сразу же потратил на алкоголь и закуску. Уголовное дело расследовано и передано в суд. 28-летнему жителю Черногорска грозит до 5 лет лишения свободы. Свою причастность к преступлению он не отрицает.

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