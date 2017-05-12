Жители Подсинего провели зиму в тепле и спокойствии

Отопительный сезон в селе завершается, он прошёл без единой жалобы от потребителей.

Вторую зиму в тепле и спокойствии провели жители Подсинего. Отопительный сезон прошёл без сбоев и технологических нарушений. Специалисты обеспечили безаварийную работу далеко не нового оборудования сельской котельной. Кроме того, несмотря на внушительную задолженность муниципалитета перед энергетиками, СГК выполнила все обязательства по выплате зарплаты персоналу котельной.

До недавнего времени котельная регулярно срывала сроки подготовки к отопительному сезону, из-за перебоев в поставках угля потребителям подавался теплоноситель, не соответствующий нормативным параметрам. Ситуация изменилась лишь в отопительный период 2015 – 2016 годов, когда теплоисточник взяли на обслуживание специалисты Южно-Сибирской теплосетевой компании.

По словам Василия Сафронова, руководителя Управления ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Алтайского района, за всю зиму от потребителей котельной не поступило ни одной жалобы на недостаток тепла. Объект, к слову, обслуживает пять многоквартирных домов, школу, детский сад, дом культуры, различные учреждения и около 80 процентов частных домов Подсинего.

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