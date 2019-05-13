Агент Началовой выложила снимок из «квартиры раздора»



Пиар-агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева выложила снимок печально известной квартиры исполнительницы, за которую теперь идет серьезная борьба в суде.

«Заезжала в квартиру к Юле. Снялась у ее зеркала, там она всегда делала грим. Было ощущение, что жду ее привычного отражения в нем», — пишет она в Instagram.

На снимке можно разглядеть столик, уставленный всевозможными средствами для макияжа, а также шкафы с одеждой и обувью. Загрузка... Отметим, что сейчас в «квартире раздора» никто не живет. Двенадцатилетняя дочь Началовой Вера перебралась к бабушке с дедушкой сразу же после смерти матери.

Напомним, что оспариваемая московская квартира была подарена Началовой ее вторым мужем Евгением Алдониным. Когда женщина находилась в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым, она попросила у него 20 млн рублей и предложила взамен половину квартиры. Пара подписала договор, однако впоследствии Началова призналась, что так и не получила денег от своего гражданского мужа. Теперь Фролов пытается отсудить жилплощадь в свою пользу.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Позже выяснилось, что причиной осложнений стала рана на ноге.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.



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