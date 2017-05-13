Американский эксперт: будут новые, более опасные кибератаки

Возникновение новых масштабных кибератак прогнозирует авторитетный американский эксперт в области кибербезопасности Ори Эйсен. Прогноз сделан 13 мая в интервью агентству Associated Press.

Ори Эйсен возглавляет профильную фирму Trusona в штате Аризона и занимается информационными технологиями более 15 лет.

«То, что произошло, можно назвать детскими шалостями. До действительно серьезных последствий пока еще не дошло. Что будет, если кибератаке подвергнутся 10 атомных электростанций и если выйдет из строя целая электроэнергетическая система? А что произойдет, если это будет плотина или мост?» — отметил эксперт.

Ори Эйсен считает, что интернет заражен самыми разными вирусами. Поэтому без кардинальных преобразований интернета кибератаки продолжатся, а их масштаб увеличится.

«Сегодня это произошло с 10 тыс. компьютеров. Нет препятствий, мешающих сделать то же самое завтра со 100 млн компьютеров», — заявил он.

Напомним, что в пятницу, 12 мая, хакеры атаковали компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. Наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. Кибератаки проведены с применением шпионского программного обеспечения, которое было разработано Агентством национальной безопасности США и потом якобы было похищено хакерами.

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